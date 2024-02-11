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Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Kanarya, İtalyan devi Inter'in transfer etmek için uğraş verdiği o ismin peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Devre arası transfer dönemi cuma günü kapandı ancak transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Fenerbahçe için İtalyan basınından bir iddia daha ortaya atıldı ve sarı-lacivertlilerin sezon sonu için çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Operasyona şimdiden başlayan Kanarya'da öncelik forvet hattına verildi.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Önemli bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan yönetim, İtalyan devi Inter'in gözdesi için harekete geçti.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

TAREMI İLE GÖRÜŞÜLDÜ!
"sempreinter.com"un haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in de sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Porto'nun İranlı yıldızı Mehdi Taremi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

'Fenerbahçe, Taremi'yi Inter'e kaptırmak istemiyor' başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullanıldı: "İIter, oyuncunun menajeriyle uzun süredir görüşmelerde bulunuyor hatta imzalamanın eşiğinde olduğuna inanılıyor.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Ancak Fenerbahçe Taremi'yi İstanbul'a çekmeye çalışıyor. Tecrübeli forvetin menajeriyle bir toplantı yapacak Fenerbahçe ve bu transferle Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya alternatif oluşturacak."

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Sarı-lacivertliler, İranlı yıldızı ikna etmeyi başarırsa transfer bedelsiz gerçekleşecek.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Mehdi Taremi, 2020'de Rio Ave'den 4 milyon 730 bin euroya Porto'ya geldi.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

İranlı golcü, bu sezon Porto'da 24 maçta sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

İranlı forvet, ülkesinin milli takımında 82 maçta 46 gollük katkı verdi.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı

Yıldız golcü, santrfor mevkisinin yanında sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

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