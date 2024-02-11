Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Inter'e dev transfer çalımı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Kanarya, İtalyan devi Inter'in transfer etmek için uğraş verdiği o ismin peşine düştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Önemli bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan yönetim, İtalyan devi Inter'in gözdesi için harekete geçti.
TAREMI İLE GÖRÜŞÜLDÜ!
"sempreinter.com"un haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in de sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Porto'nun İranlı yıldızı Mehdi Taremi'yle bir görüşme gerçekleştirdi.
'Fenerbahçe, Taremi'yi Inter'e kaptırmak istemiyor' başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullanıldı: "İIter, oyuncunun menajeriyle uzun süredir görüşmelerde bulunuyor hatta imzalamanın eşiğinde olduğuna inanılıyor.
Ancak Fenerbahçe Taremi'yi İstanbul'a çekmeye çalışıyor. Tecrübeli forvetin menajeriyle bir toplantı yapacak Fenerbahçe ve bu transferle Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya alternatif oluşturacak."
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertliler, İranlı yıldızı ikna etmeyi başarırsa transfer bedelsiz gerçekleşecek.
Mehdi Taremi, 2020'de Rio Ave'den 4 milyon 730 bin euroya Porto'ya geldi.
İranlı golcü, bu sezon Porto'da 24 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
İranlı forvet, ülkesinin milli takımında 82 maçta 46 gollük katkı verdi.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yıldız golcü, santrfor mevkisinin yanında sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
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