Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Bayern Münih'in dünya yıldızı oyuncusu Harry Kane'i solladı. İşte flaş gerçek...
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Fenerbahçe'de transferi büyük yankı uyandıran isimlerden birisi de Cengiz Ünder oldu.
Futbolcu Fenerbahçe formasını ilk terlettiği zamanlar büyük alkış almış ve ilgi çekmişti.
Fakat Cengiz Ünder yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre Fenerbahçe formasından uzak kalmıştı.
Futbolcu sakatlıktan geri dönmesinin ardından gösterdiği performansla adeta sarı-lacivertli taraftarların en çok sevdiği isimlerden birisi oldu.
Takımın vazgeçilmesi olan Cengiz imza attığı istatistiklerle de gündem oldu.
Cengiz Ünder, bu sezon görev aldığı maçlarda 1.96'lık gol beklentisinden 8 gol çıkararak aradaki 6.04'lük farkla Süper Lig'in gol yollarındaki en verimli futbolcusu oldu.
Yıldız futbolcu, gol yollarındaki bu verimliliğiyle Avrupa'da 11.93'lük ortalama yakalayan Lautaro Martinez'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Cengiz, 5.94 gol beklentisi olan Kane'i ise geçti.
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