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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Bayern Münih'in dünya yıldızı oyuncusu Harry Kane'i solladı. İşte flaş gerçek...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:18
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Fenerbahçe her kulvarı başarılı bir şekilde tamamlamak isterken sarı-lacivertlilerde öncelik Süper Lig'de.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Kanarya bu doğrultuda yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Fenerbahçe'de transferi büyük yankı uyandıran isimlerden birisi de Cengiz Ünder oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Futbolcu Fenerbahçe formasını ilk terlettiği zamanlar büyük alkış almış ve ilgi çekmişti.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Fakat Cengiz Ünder yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre Fenerbahçe formasından uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Futbolcu sakatlıktan geri dönmesinin ardından gösterdiği performansla adeta sarı-lacivertli taraftarların en çok sevdiği isimlerden birisi oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Takımın vazgeçilmesi olan Cengiz imza attığı istatistiklerle de gündem oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Cengiz Ünder, bu sezon görev aldığı maçlarda 1.96'lık gol beklentisinden 8 gol çıkararak aradaki 6.04'lük farkla Süper Lig'in gol yollarındaki en verimli futbolcusu oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Yıldız futbolcu, gol yollarındaki bu verimliliğiyle Avrupa'da 11.93'lük ortalama yakalayan Lautaro Martinez'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder Harry Kane'i solladı!

Cengiz, 5.94 gol beklentisi olan Kane'i ise geçti.

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