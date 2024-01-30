TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a kiraladı!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı EMS Yapı Sivasspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta 126 dakika forma giyen Bartuğ Elmaz, 1 asist yaparken 1 de sarı kart gördü.

İŞTE O AÇIKLAMA;