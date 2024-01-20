Fenerbahçe - Adanaspor maçında kameralara yansıyan Muhammet Güneş'in mucizevi hikayesi!

Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı öncesi Muhammet Güneş, seremoniye Bartuğ Elmaz'ın elinde tuttuğu tablet aracaılığıyla katılmıştı. 18 yaşındaki Muhammet'in hikayesi ise dikkat çekti.

"5 YILDIR BÖBREK NAKLİ BEKLİYORDU BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ"

Tam 5 yıldır böbrek nakli bekleyen Muhammet Güneş'e donör olan kişinin, aynı ad ve soyadı taşımasının yanında kan ve doku örneklerinin aynı olması dünyada görülmemiş bir mucize olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyat sonucu adaşının böbrekleri nakledilen Muhammet Güneş'in yaşadığı süreci, 16 yıllık doktoru Gazi Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hatice Kibriya Fidan, Hürriyet'e anlattı. Prof. Fidan'ın açıklamaları sırasında Muhammet Güneş'in Fenerbahçe taraftarı olma hikayesini ve seremonide nasıl yer aldığını da öğrendik..

"MORALSİZ VE HAYATA KÜSKÜNDÜ 'BEN TAKIM TUTMUYORUM' DİYORDU"

"Ben, Muhammed'i tanıdığımda küçücük bir çocuktu. Onu hocam Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu ile birlikte tedavi ediyorduk. Muhammed yıllar ilerledikçe yaşadığı zor süreçten ötürü moralsiz ve hayata küskündü. Ona bir çocuğa sorulabilecek sorularla yaklaşmak istedik. 'Hangi takımı tutuyorsun?' diye sorduk. 'Babam Galatasaraylı ama ben takım tutmuyorum' cevabını veriyordu. Kendisine, iki doktorunun da Fenerbahçeli olduğunu söyledik. Tek amacımız onu hayata bir ucundan bağlamaktı. Son 5 yılda mideden diyaliz almaya başladı. Bu çok zor bir süreçtir.

"AMELİYATTAN SONRA SORDUĞUMUZDA 'TABİİ Kİ FENERBAHÇELİYİM' DEDİ"

Gece uyurken dahi makineye bağlı olarak yaşamak gerçekten kolay değil. Muhammed'in adı ulusal böbrek bekleme listesinde bağış bekleyen hastalar arasına yazıldı. 5 yıllık bekleyişin sonunda bir bağışçı bulundu. İlginç olan hem isim ad soyadı hem kan grubu hem de doku örneklerinin tam uyumlu çıkmasıydı. Gazi Üniversitesi'nde başarılı bir börek nakli yapıldı. Ameliyattan sonra hayata gözlerini açınca gene 'Hangi takımı tutuyorsun?' dedik. Bu kez gözleri ışıldadı ve 'Tabii ki Fenerbahçe' dedi. Galatasaraylı olan babası da hemen Fenerium'a gidip oğluna Fenerbahçe forması aldı."

"iYi Ki VARSINIZ SiZE MiNNETTARIZ"

Fenerbahçe Kulübü, Muhammet Güneş'in böbrek naklini gerçekleştirerek sağlığına kavuşmasını sağlayan Prof. Dr. Hatice Kibriya Fidan'a bir teşekkür mektubu ve forma gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Sayın Kibriya Fidan, Muhammet Güneş'in böbrek nakli süreciyle bize yansıyan hikayesindeki yeriniz paha biçilemez. Sağlığına kavuşan Muhammed Güneş ve nice çocuğumuz için en büyük şans sizlersiniz. Fenerbahçe sevginizle umut olduğunuz her hayat için size minnettarız. İyi ki varsınız!"

"FENERBAHÇELiYiM AMA HiÇ MAÇA GiDEMEDiM"

Muhammet Güneş'in böbrek nakli ameliyatını yapan Prof. Dr. Hatice Kibriya Fidan, "Ben, hocalarım Oğuz Söylemezoğlu ve Aydın Dalgıç sayesinde Fenerbahçe oldum ama okumaktan maça gitmeye hiç fırsatım olmadı. Umarım bundan sonra gidebilirim" dedi.