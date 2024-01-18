Haberler Fenerbahçe Çağlar Söyüncü son düzlükte!

Çağlar Söyüncü son düzlükte!

Fenerbahçe artık Çağlar Söyüncü için geri sayıma geçti. 27 yaşındaki milli yıldızın kısa süre içinde tüm sorunları halledip İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Çağlar Söyüncü son düzlükte!

Transfere startı Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi isimleri kadrosuna katarak veren Fenerbahçe, üç kulvarda da şampiyonluk için takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son bombası ise Çağlar Söyüncü olacak... Milli yıldızla her konuda anlaşan sarı-kanarya, Atletico Madrid'in inadını kırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Çağlar da Fenerbahçe'ye gitmek için İspanyol ekibine baskı yapıyor.

SAMSUN MAÇINDA TRİBÜNDE

Öyle ki 27 yaşındaki oyuncu, dün menajeriyle birlikte Atletico Madrid yönetimi ve teknik direktör Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştirdi. 6 aylığına Fenerbahçe'de oynamak için izin isteyen Çağlar'ın bu talebi sonrasında Atletico'nun kararında bir yumuşama olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, hafta sonuna kadar Atletico ile anlaşmayı ve Çağlar'ı Samsunspor maçında tribüne getirmeyi hedefliyor.

PORTO DA OLDUKÇA ISRARCI

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden olan A Bola, Porto'nun Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için temaslarını sıklaştırdığını ve Atletico Madrid'le anlaşmasının yakın olduğunu yazdı. Haberde; Porto'nun büyük mesafe kat ettiğine vurgu yapılırken, oyuncuyu da ikna çabalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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