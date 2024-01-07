TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı
Son dakika spor haberi: Orta saha bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Boşnak yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Milan ile görüşmeler yapıyor. Kanarya'nın renklerine katmak istediği deneyimli oyuncu, transfer için flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
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Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için Milano'ya gitti.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncunun bonservisi için Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler 3 milyon Euro önerirken, İtalyan kulübü 5 milyon Euro talep ediyor.
Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Boşnak orta saha oyuncusu, ayrılık kararını Milan yönetimine iletti.
Pazarlıkların gelecek hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.
Bu arada Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic'in artık planlarında yer almadığını belirterek, "Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi" açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇE'DEN BAŞKA BİR TAKIMI DÜŞÜNMÜYOR!
Lyon da 30 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi ancak Krunic Fenerbahçe'den başka bir kulübe gitmek istemediğini net biçimde dile getirdi.
TAKIM ANTRENMANLARINA KATILMIYOR!
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'ye gitmek istediğini bildiren Krunic, takım antrenmanlarına katılmıyor ve tek başına çalışıyor.
Krunic, Milan'ın ligde oynadığı son 5 maçta yedek soyunurken, İtalya Kupası'ndaki Cagliari karşılaşmasında sırtındaki ağrıları gerekçe göstererek kadroda yer almadı.
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