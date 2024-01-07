Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Son dakika spor haberi: Orta saha bölgesine takviye planlayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. Boşnak yıldız ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Milan ile görüşmeler yapıyor. Kanarya'nın renklerine katmak istediği deneyimli oyuncu, transfer için flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:38
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TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Boşnak orta saha Rade Krunic, Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk hedefi olarak belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Kanarya'nın girişimlerde bulunduğü deneyimli oyuncunun transferi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Krunic, Fenerbahçe için flaş bir hamlede bulundu.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer için Milano'ya gitti.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!
Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncunun bonservisi için Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Sarı lacivertliler 3 milyon Euro önerirken, İtalyan kulübü 5 milyon Euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Boşnak orta saha oyuncusu, ayrılık kararını Milan yönetimine iletti.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Pazarlıkların gelecek hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Bu arada Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Rade Krunic'in artık planlarında yer almadığını belirterek, "Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi" açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

FENERBAHÇE'DEN BAŞKA BİR TAKIMI DÜŞÜNMÜYOR!
Lyon da 30 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi ancak Krunic Fenerbahçe'den başka bir kulübe gitmek istemediğini net biçimde dile getirdi.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

TAKIM ANTRENMANLARINA KATILMIYOR!
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'ye gitmek istediğini bildiren Krunic, takım antrenmanlarına katılmıyor ve tek başına çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Rade Krunic'ten olay hamle! Fenerbahçe için bunu yaptı

Krunic, Milan'ın ligde oynadığı son 5 maçta yedek soyunurken, İtalya Kupası'ndaki Cagliari karşılaşmasında sırtındaki ağrıları gerekçe göstererek kadroda yer almadı.

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