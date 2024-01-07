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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılması beklenen Miha Zajc'a, Süper Lig'den iki kulüp talip oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 08:00
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bazı ayrılıklar yaşanabilir...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Devre arası transfer döneminde takıma veda etmesi beklenen isimlerden biri de Miha Zajc.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Bu sezonun hayal kırıklıklarından olan Miha Zajc, Fred'in sakatlandığı dönemde forma giydi ancak vasatı aşamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Takımdaki yabancı kontenjanının düşürülmesi planlanırken Sloven oyuncudan da takım bulması istendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

29 yaşındaki orta saha, İtalya Ligi'ne geri dönmek istiyor fakat resmi bir teklif henüz alamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Sabah'ta yer alan habere göre başarılı futbolcuya Süper Lig'den, Antalyaspor ve Başakşehir'in ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Deneyimli orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Zajc, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Sloven oyuncunun, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 40 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

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