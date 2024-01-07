FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip birden!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılması beklenen Miha Zajc'a, Süper Lig'den iki kulüp talip oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Takımdaki yabancı kontenjanının düşürülmesi planlanırken Sloven oyuncudan da takım bulması istendi.
29 yaşındaki orta saha, İtalya Ligi'ne geri dönmek istiyor fakat resmi bir teklif henüz alamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre başarılı futbolcuya Süper Lig'den, Antalyaspor ve Başakşehir'in ilgisi bulunuyor.
Deneyimli orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı.
Zajc, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını attı.
Sloven oyuncunun, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 40 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon euro...
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