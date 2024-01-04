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FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da Batshuayi gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız oyuncu için birçok takım devreye girmişti. Golcü oyuncudan sarı lacivertlilere beklenmedik bir talep geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Sarı lacivertliler önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Yönetim yapacağı transferlerin ardından sezon bitiminde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Kanarya'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerle birlikte transfer bütçesinde önemli boşluk yaşanması da bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde flaş vedalar yaşanabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Özellikle Michy Batshuayi'nin transferde adı birçok takımla anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Belçikalı yıldıza hem ülkesinden hem de İngiltere'den talipler olduğu belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Ancak Batshuayi transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin Club Brugge'den gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Haberde; golcü oyuncunun Belçika liginde oynamak istemediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Premier Lig ekiplerinden Everton ile Nottingham Forest'ın da Michy Batshuayi ile ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

30 yaşındaki golcü bu sezon toplam 20 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!

Batshuayi bu karşılaşmalarda 8 gol attı.

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