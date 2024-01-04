FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi'den şok transfer kararı!
Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da Batshuayi gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız oyuncu için birçok takım devreye girmişti. Golcü oyuncudan sarı lacivertlilere beklenmedik bir talep geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 09:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:04
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Kanarya'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerle birlikte transfer bütçesinde önemli boşluk yaşanması da bekleniyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde flaş vedalar yaşanabilir.
Özellikle Michy Batshuayi'nin transferde adı birçok takımla anılıyordu.
Belçikalı yıldıza hem ülkesinden hem de İngiltere'den talipler olduğu belirtilmişti.
Ancak Batshuayi transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Michy Batshuayi'nin Club Brugge'den gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi.
Haberde; golcü oyuncunun Belçika liginde oynamak istemediği vurgulandı.
Premier Lig ekiplerinden Everton ile Nottingham Forest'ın da Michy Batshuayi ile ilgilendiği belirtildi.
30 yaşındaki golcü bu sezon toplam 20 maça çıktı.
Batshuayi bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
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