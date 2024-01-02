TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!
Trendyol Süper Lig'de oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrodan ayrılacak isimleri netleştiren sarı lacivertli yönetim genç yıldız oyuncuyu 1. Lig'e kiralık olarak göndericek. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanacak.
Sarı lacivertliler forma şansı bulamayan genç yıldız oyuncu için flaş bir karar verdi.
Sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamlayan Sakaryaspor transferlerle güçlenecek.
Tatangalar orta sahaya takviye planlıyor. Hedefte genç ve geleceği parlak yıldız adayları var.
Bunlardan biri de Bartuğ Elmaz. Sezon başında Kanarya'nın Marsilya'dan renklerine kattığı 20 yaşındaki oyuncu takımında yeterince şans bulamıyor.
Fenerbahçe onu düzenli oynayacağı bir takıma kiralamayı düşünüyor.
Sakaryaspor da tam Kanarya'nın aradığı kulüp. Tuncay Şanlı da istiyor.
GELİŞMEK İÇİN KABUL ETTİ
Bartuğ Elmaz, forma giyemese bile Fenerbahçe'nin A Takımı'nda olmaktan memnun.
Dünya yıldızlarıyla birlikte antrenman yapan genç futbolcu, Kanarya'dan bonservisiyle birlikte ayrılmayı düşünmüyor.
Ancak gelişimi için kiralık olarak farklı bir kulübe gitmeye sıcak yaklaşıyor. Bu sebeple Sakaryaspor'un kendisine olan ilgisi onu memnun ediyor.
Milli Takım'da alt yaş kategorilerinde forma giyen Bartuğ orta saha ve ön liberoda görev yapıyor.
Yüksek teknik kapasitesi ile göz kamaştırıyor.
Bartuğ bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 800 bin Euro olan genç yıldızın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER