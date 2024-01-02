Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Trendyol Süper Lig'de oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrodan ayrılacak isimleri netleştiren sarı lacivertli yönetim genç yıldız oyuncuyu 1. Lig'e kiralık olarak göndericek. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 13:38
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen sarı lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Öte yandan Kanarya'da gözler kış transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Sarı lacivertliler forma şansı bulamayan genç yıldız oyuncu için flaş bir karar verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamlayan Sakaryaspor transferlerle güçlenecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Tatangalar orta sahaya takviye planlıyor. Hedefte genç ve geleceği parlak yıldız adayları var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Bunlardan biri de Bartuğ Elmaz. Sezon başında Kanarya'nın Marsilya'dan renklerine kattığı 20 yaşındaki oyuncu takımında yeterince şans bulamıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Fenerbahçe onu düzenli oynayacağı bir takıma kiralamayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Sakaryaspor da tam Kanarya'nın aradığı kulüp. Tuncay Şanlı da istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

GELİŞMEK İÇİN KABUL ETTİ

Bartuğ Elmaz, forma giyemese bile Fenerbahçe'nin A Takımı'nda olmaktan memnun.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Dünya yıldızlarıyla birlikte antrenman yapan genç futbolcu, Kanarya'dan bonservisiyle birlikte ayrılmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Ancak gelişimi için kiralık olarak farklı bir kulübe gitmeye sıcak yaklaşıyor. Bu sebeple Sakaryaspor'un kendisine olan ilgisi onu memnun ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Milli Takım'da alt yaş kategorilerinde forma giyen Bartuğ orta saha ve ön liberoda görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Sakaryaspor'a gidiyor!

Yüksek teknik kapasitesi ile göz kamaştırıyor.

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