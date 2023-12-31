TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, o isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajerine kulüp bulması için talimat verildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)
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Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeriyle görüştü ve 'kulüp bul' talimatı verdi.
Ancak sakatlandığı için ameliyat olan ve geri dönüşü bilinmeyen Peres'e talip de yok.
Uzun süredir sakat olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon çıktığı 3 maçta 270 dakika süre aldı.
Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.
Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos, Marsilya ve Fenerbahçe formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.
1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...
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