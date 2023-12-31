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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, o isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Oyuncunun menajerine kulüp bulması için talimat verildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 09:12
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi öncesi operasyonlar sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres takımda istenmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajeriyle görüştü ve 'kulüp bul' talimatı verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Ancak sakatlandığı için ameliyat olan ve geri dönüşü bilinmeyen Peres'e talip de yok.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Uzun süredir sakat olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon çıktığı 3 maçta 270 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos, Marsilya ve Fenerbahçe formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları! Menajerine 'kulüp bul' denildi

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.

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