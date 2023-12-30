Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Polonya basını, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için istediği bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:33
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Sarı-lacivertliler, Szymanski transferi için Rus ekibine 9 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedelini 4 taksitle ödeyecek.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Polonyalı futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Bu sezon çıktığı 29 maçta 11 gol ve 10 asist kaydederek çift hanelere ulaşan Szymanski, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Adı Manchester United, Liverpool ve Napoli ile anılmaya başlayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

Polonya basını, Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelini duyurdu.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

EN AZ 30 MİLYON EURO

Przeglad Sportowy Onet'e göre sarı-lacivertliler, Szymanski için en az 30 milyon Euro istiyor.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

'LEWANDOWSKI'Yİ GEÇEBİLİR'

Haberde yıldız futbolcunun Bayern Münih'ten Barcelona'ya 50 milyon Euro karşılığında transfer olarak en pahalı Polonyalı oyuncu ünvanına sahip Robert Lewandowski'yi gelecek zamanda geçme şansı olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek

TRANSFER OLURSA TARİHE GEÇECEK

Sebastian Szymanski, 30 milyon Euro karşılığında transfer olması halinde Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olarak tarihe geçecek.

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