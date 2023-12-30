Fenerbahçe Szymanski'nin bonservisini belirledi! Transfer olursa tarihe geçecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Polonya basını, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için istediği bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Szymanski transferi için Rus ekibine 9 milyon 750 bin Euro'luk bonservis bedelini 4 taksitle ödeyecek.
Polonyalı futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Bu sezon çıktığı 29 maçta 11 gol ve 10 asist kaydederek çift hanelere ulaşan Szymanski, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Adı Manchester United, Liverpool ve Napoli ile anılmaya başlayan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Polonya basını, Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski için istediği bonservis bedelini duyurdu.
EN AZ 30 MİLYON EURO
Przeglad Sportowy Onet'e göre sarı-lacivertliler, Szymanski için en az 30 milyon Euro istiyor.
'LEWANDOWSKI'Yİ GEÇEBİLİR'
Haberde yıldız futbolcunun Bayern Münih'ten Barcelona'ya 50 milyon Euro karşılığında transfer olarak en pahalı Polonyalı oyuncu ünvanına sahip Robert Lewandowski'yi gelecek zamanda geçme şansı olduğu kaydedildi.
TRANSFER OLURSA TARİHE GEÇECEK
Sebastian Szymanski, 30 milyon Euro karşılığında transfer olması halinde Fenerbahçe'nin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olarak tarihe geçecek.
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Polonyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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