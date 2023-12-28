TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Yeni sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamayan genç oyuncu, tam iyileşme sürecine girmişken bir sakatlık daha yaşadı.

Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.