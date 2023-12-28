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TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Henüz resmi bir maçta forma giyemeyen genç oyuncunun takımdan ayrılması gündeme geldi. Takımdaki geleceği merak konusu olan 18 yaşındaki yıldızın transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:29
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TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan genç yıldız, yaşadığı üst üste sakatlıklarla hayal kırıklığı yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Henüz resmi bir maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcu için ocak ayı hareketli geçecek.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Real Madrid'e transferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sonrası İspanya'da ameliyat oldu.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Yeni sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamayan genç oyuncu, tam iyileşme sürecine girmişken bir sakatlık daha yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

Sezonun ikinci yarısına hazırlanan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek

ARDA GÜLER VILLARREAL'E!
İspanyollar sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemeyen Arda Güler'i Villarreal'in istediğini yazdı.

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