TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Transfer böyle bitecek
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Henüz resmi bir maçta forma giyemeyen genç oyuncunun takımdan ayrılması gündeme geldi. Takımdaki geleceği merak konusu olan 18 yaşındaki yıldızın transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Real Madrid'e transferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sonrası İspanya'da ameliyat oldu.
Yeni sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamayan genç oyuncu, tam iyileşme sürecine girmişken bir sakatlık daha yaşadı.
Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.
Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.
Sezonun ikinci yarısına hazırlanan Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
ARDA GÜLER VILLARREAL'E!
İspanyollar sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ve henüz eflatun-beyazlı formayı giyemeyen Arda Güler'i Villarreal'in istediğini yazdı.
KİRALIK İSTENİYOR!
Haberde; Sarı-denizaltıların, genç oyuncuyu kiralamak istediğine vurgu yapıldı.
Ocak ayında iki kulüp yetkililerinin masaya oturabileceklerinin altı çizildi.
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