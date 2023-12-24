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İsmail Yüksek şehitlerimizi andı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Yüksek açıklamalarında şehitlerimizi andı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 18:23
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İsmail Yüksek şehitlerimizi andı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Yüksek açıklamalarında şehitlerimizi andı.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'iN AÇIKLAMALARI:

İlk önce, her şeyden önce... İki gündür Güneydoğu'dan çok kötü haberler geliyor; şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağolsun. Maçla ilgili çok uzun konuşmak saygısızlık olur. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Ülke futboluna yakışır bir maç olsun.

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