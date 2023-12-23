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Dzeko dev derbiye hazır

Kayserispor maçı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma olan Dzeko’dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. 37 yaşındaki yıldız isim dev derbide formasına kavuşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Dzeko dev derbiye hazır

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ve sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlüne taht kuran Edin Dzeko, Kayserispor maçı öncesinde yaşadığı sakatlıkla herkesi şoka uğratmıştı. Çekilen MR'ında sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen yıldız oyuncu, Kayserispor deplasmanında forma giyememiş ve Galatasaray derbisinde ise oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.

"AĞRILARIM AZALDI"

Boşnak oyuncudan dün Fenerbahçeli taraftarlara sevindirici haber geldi. Ağrıları azalan Dzeko'nun yarın oynanacak olan dev maçta forma giyeceği belirtildi. Teknik direktör İsmail Kartal'la da bir görüşme yapan 37'lik golcünün, "Fedakarlık yapmaya hazırım. Ağrılarım da azaldı. G.Saray derbisinde oynamak istiyorum. Böyle bir maçta takımımı yalnız bırakamam" dediği öğrenildi. Kartal da Dzeko'ya onayı verdi.

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