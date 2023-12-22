Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan derbi uyarısı! "Sorumluluğunuzun bilincinde olun"

İsmail Kartal'dan derbi uyarısı! "Sorumluluğunuzun bilincinde olun"

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularıyla toplantı yaptı ve derbi için uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı futbolcularına, "Bu sene onları buradan eli boş göndereceğiz. Herkes sorumluğunun bilincinde olsun. Bu kez zafer bizim olacak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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İsmail Kartal'dan derbi uyarısı! "Sorumluluğunuzun bilincinde olun"

Kayserispor'u deplasmanda yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral depolayan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak maça kilitlendi. Dün bu dev mücadelenin hazırlıklarına dün başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularından Kadıköy'de zafer istedi. Saracoğlu'nda Galatasaray'a karşı oynanan son maçın kaybedildiğini öğrencilerine hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Pazar günü kazanacağız, başka yolu yok" diye seslendi.

Galatasaray'ın artılarını ve eksiklerini dünkü idmanla birlikte öğrencilerine aktarmaya başlayan 62 yaşındaki çalıştırıcı, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerine karşı avantaj elde etmeleri gerektiğini söyledi. Kartal'ın dünkü toplantıda öğrencilerine; "Geçen sezon kendi sahamızda Galatasaray'a 3-0'lık skorla kaybettik. Bu sene onları buradan eli boş göndereceğiz. Herkes sorumluğunun bilincinde olsun. Bu kez zafer bizim olacak" dediği öğrenildi.

FAVORİ FENERBAHÇE

İddia risk merkezi, pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranlarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetine; 2.08 oran verildi. Galatasaray'a ise 2.73 oran açıldı. Maçın beraberlik oranı da 3.50...

GOLLERİN 13'Ü YABANCILARDAN

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide sarı-lacivertliler, 16 kez ağları sarstı. Atılan bu 16 golün 13'ünü ise yabancı futbolcular kaydetti. Sadece 3 gol yerli isimlerden geldi.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Dünya futbolundaki derbileri analiz eden ve haberlerini yapan "derbyderby" adlı site; Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili yorum haber paylaştı. Haberde; Fenerbahçeli taraftarların İcardi'nin karşısında Dzeko'yu görmemekten dolayı endişeli olduklarına vurgu yapıldı. Fred'in yokluğunun derbide hissedileceği de belirtildi.

EN UCUZ BİLET BİN 100 TL

Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisinin biletlerini yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için dün satışa çıkardı. Genel satış ise yarın yapılacak. Bilet fiyatları; bin 100 TL'den başlıyor, 18 bin TL'ye kadar çıkıyor.

4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

İsmail Kartal, pazar günü Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a beşinci kez rakip olacak. 62 yaşındaki teknik adam; geride kalan 4 karşılaşmada ise ezeli rakibine karşı oldukça üstün. Biri Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere Galatasaray'a karşı 3 defa kazanan Kartal, 1 defa mağlup oldu.

TAKIM TAM KONSANTRE

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların full konsantre olması dikkatlerden kaçmadı.

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