Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Fenerbahçe'de bu dönemde ayrılacak oyuncuların da olması beklenirken gündeme sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerde formasını Dzeko'ya kaptıran Batshuayi'nin ayrılık olasılığı her geçn gün artarken yerine gelecek olan isim de belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:54
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla rekorları alt üst eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

H Grubu'nu 4 galibiyetle noktalayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, grubu 12 puanla bitirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Konferans Ligi'nde son 16'daki rakibi bekleyen Kanarya'da hedef gidilebilen yere kadar gitmek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Kadrosunu da bu şekilde planlayan Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Edin Dzeko'nun gelişiyle ilk 11'deki yerini kaptıran Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Kartal'ı düşündürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Eylül 2022'de 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere tranfser olan golcü oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Fenerbahçe kariyerine de iyi başlayan 30 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda 32 maçta 20 gol 2 asistle oynamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Son aylardaki isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, bu sezon 18 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Fenerbahçe, listesine Leicester City'nin golcüsünü aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Fenerbahçe'de gündem Patson Daka.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Zambiyalı golcünün menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertli kurmayların İngiltere Championship'te Leicester City forması giyen Zambiyalı santrfor Patson Daka'yı listesine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Daka'nın menajeriyle iletişime geçildiği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

2021 yılından bu yana Leicester forması giyen Daka'nın sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösterilen Zambiyalı santrforu Fenerbahçeli kurmayların satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Daka, Leicester takımına 30 milyon Euro bonservis bedeli ile katılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Golcü oyuncu 25 yaşında ve 1.83 boyunda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...

Ayrıca Patson Daka, 35 kez Zambiya Milli Takım formasını giydi.

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