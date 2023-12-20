TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Batshuayi gidiyor o geliyor...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi için gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Fenerbahçe'de bu dönemde ayrılacak oyuncuların da olması beklenirken gündeme sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerde formasını Dzeko'ya kaptıran Batshuayi'nin ayrılık olasılığı her geçn gün artarken yerine gelecek olan isim de belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Kadrosunu da bu şekilde planlayan Fenerbahçe yönetimi, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Edin Dzeko'nun gelişiyle ilk 11'deki yerini kaptıran Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Kartal'ı düşündürüyor.
Eylül 2022'de 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere tranfser olan golcü oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Fenerbahçe kariyerine de iyi başlayan 30 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda 32 maçta 20 gol 2 asistle oynamıştı.
Son aylardaki isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, bu sezon 18 maçta forma giydi.
Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Fenerbahçe, listesine Leicester City'nin golcüsünü aldı.
Fenerbahçe'de gündem Patson Daka.
Zambiyalı golcünün menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi.
Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı-Lacivertli kurmayların İngiltere Championship'te Leicester City forması giyen Zambiyalı santrfor Patson Daka'yı listesine aldığı öğrenildi.
Daka'nın menajeriyle iletişime geçildiği de gelen haberler arasında.
2021 yılından bu yana Leicester forması giyen Daka'nın sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında gösterilen Zambiyalı santrforu Fenerbahçeli kurmayların satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi.
Daka, Leicester takımına 30 milyon Euro bonservis bedeli ile katılmıştı.
Golcü oyuncu 25 yaşında ve 1.83 boyunda.
Ayrıca Patson Daka, 35 kez Zambiya Milli Takım formasını giydi.
Ve 12 gole imza attı.
Bu sezon 4 kez Leicester formasını giyen ve istediği süreyi alamayan Patson Daka'nın takımdan ayrılmak istediği de ifade ediliyor.
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