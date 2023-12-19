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Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında, Mondihome Kayserispor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:57
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Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilen Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavi süreci başlatıldığı açıklandı.

Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

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