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Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:55
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Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas antrenmanı ve taktik çalışmayla devam etti. İdman, bireysel antrenmanla tamamlandı.

Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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