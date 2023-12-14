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FENERBAHÇE HABERLERİ Ferdi Kadıoğlu bu sezon 2. golüne ulaştı

Spartak Trnava'ya ilk golü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 2. kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:22
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FENERBAHÇE HABERLERİ Ferdi Kadıoğlu bu sezon 2. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya karşı kaydettiği golle bu sezon ikinci golüne ulaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 36. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dusan Tadic'in pasıyla fileleri havalandıran Ferdi, bu sezonki 2. golüne imza attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru filelerini de havalandırmıştı. Trendyol Süper Lig'de 14 maça çıkan Ferdi'nin 2 asisti bulunuyor. Ferdi, Avrupa Konferans Ligi'nde ise bugün 9. maça çıktı.

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