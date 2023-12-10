Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Alman golcü ile anılmaya başlandı. İşte transferin detayları... | (Enes Cevahirci DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:26 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:58
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Sarı lacivertliler Dolmabahçe'de rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve liderlik koltuğunu geri aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Fenerbahçe'ye derbi galibiyetini getiren golleri Dzeko, Tadic, ve Szymanski kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe 6 maç sonra derbi kazandı. Kartal yönetiminde sarı lacivertliler 10 sene sonra deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Derbi galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Eksik bölgelere takviyeler isteyen İsmail Kartal yönetime raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Takviye yapılması planlanan bölgelerin başında forvet pozisyonu geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan sarı lacivertli yönetim Belçikalı oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı ile görev yapmak isteyen Batshuayi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Belçikalı yıldız oyuncunun Antwerp ve Club Brugge takımları ile adı geçiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!

Belçika kulüplerinin yakından takip ettiği Batshuayi'ye İtalya'dan talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

30 yaşındaki yıldız oyuncuya İtalya'dan Genoa ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Belçika basını Fenerbahçe'nin yeni forvet oyuncusunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Voetbalnieuws'in haberine göre, Leipzig'de formasını Openda'ya kaptıran Werner ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Werner'in Ocak ayında RB Leipzig'den ayrılacağını sportif direktör Rouven Schröder tarafından da doğrulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Alman ekibi, Werner'i Avrupa Şampiyonası'nda düzenli forma giyebilmesi için Ocak ayında kiralanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Bu sezon Leipzig formasıyla 13 maça çıkan Werner, 2 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

27 yaşındaki Alman forvet oyuncunsunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

İngiliz devi Chelsea, 2020'nin yaz aylarında Red Bull Leipzig'den 53 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Werner, Londra ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibine geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor

Santrafor, sol ve sağ kanatta görev alan yıldız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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