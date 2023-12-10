TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Batshuayi gidiyor Alman golcü geliyor
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Alman golcü ile anılmaya başlandı. İşte transferin detayları... | (Enes Cevahirci DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:26 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:58
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İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe 6 maç sonra derbi kazandı. Kartal yönetiminde sarı lacivertliler 10 sene sonra deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
Derbi galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Eksik bölgelere takviyeler isteyen İsmail Kartal yönetime raporunu sundu.
Takviye yapılması planlanan bölgelerin başında forvet pozisyonu geliyor.
Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan sarı lacivertli yönetim Belçikalı oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Avrupa Şampiyonası'nda Belçika Milli Takımı ile görev yapmak isteyen Batshuayi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Belçikalı yıldız oyuncunun Antwerp ve Club Brugge takımları ile adı geçiyor.
İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!
Belçika kulüplerinin yakından takip ettiği Batshuayi'ye İtalya'dan talip çıktı.
30 yaşındaki yıldız oyuncuya İtalya'dan Genoa ilgi gösteriyor.
Belçika basını Fenerbahçe'nin yeni forvet oyuncusunu duyurdu.
Voetbalnieuws'in haberine göre, Leipzig'de formasını Openda'ya kaptıran Werner ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor.
Werner'in Ocak ayında RB Leipzig'den ayrılacağını sportif direktör Rouven Schröder tarafından da doğrulandı.
Alman ekibi, Werner'i Avrupa Şampiyonası'nda düzenli forma giyebilmesi için Ocak ayında kiralanacak.
Bu sezon Leipzig formasıyla 13 maça çıkan Werner, 2 kez gol sevinci yaşadı.
27 yaşındaki Alman forvet oyuncunsunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz devi Chelsea, 2020'nin yaz aylarında Red Bull Leipzig'den 53 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Werner, Londra ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 20 milyon Euro karşılığında Alman ekibine geri döndü.
Santrafor, sol ve sağ kanatta görev alan yıldız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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