Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

İkinci yarıya da hızlı başlayan ve net gol pozisyonları bulan taraf Fenerbahçe oldu. Ferdi, rakip ataklarında anında savunmada bitiyor, hücumda da hep önde, hep ileride... Nasıl bir ciğer ve güç var sende Ferdi kardeşim! Sanki sahada iki Ferdi varmış gibi! Helal olsun... Muazzam oynuyor! İki kişilik oynuyor! Hakemle ve rakiple didişmek yerine futbolunu oynuyor, takır takır oynuyor...

Fenerbahçe'nin baskılı oyunu, Szymanski-Bailly mücadelesinde sarı-lacivertlilere penaltıyı getirdi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı verdi. Aslında VAR'a bile gerek duymadan çalmalıydı penaltıyı. Fenerbahçe tekrar öne geçtikten sonra net fırsatlar bulmaya devam etti. Rıza Çalımbay, baktı ki maç elden gidiyor, 64'te Aboubakar'ı sahaya sürdü. Derbide Fenerbahçe o kadar net pozisyonlara girdi ki... Say say bitmez! Bu pozisyonlardan birinde Tayfur 75'te kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, kırmızı kartını iptal etti. Doğru karar da buydu zaten! Nihayet VAR'ın çalıştığını gördük derbide! Atilla Karaoğlan, üç kez VAR'a gitti. Szymanski-Bailly pozisyonu yine. Bir penaltı kararı daha! Doğru karar... Tadic'in penaltısını bu kez Mert çıkardı. Müthiş bir kurtarış...