Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, sarı-lacivertlilerin resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Galatasaray'a flaş bir yanıt verdi. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:26 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, sarı-lacivertlilerin resmi hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada ezeli rakipleri Galatasaray'a flaş bir yanıt verdi.

Galatasaray'a göndermede bulunan Ketenci, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak, Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü, camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama...

"Büyük Taraftarımız,

116 yıllık tarihi boyunca hakkını her zaman emek, fedakârlık ve büyük mücadelelerle almış Fenerbahçemiz, camiasıyla bir ve bütün olmuş şekilde hedeflerine yürüyor.

Futbol Takımımızın rakipleriyle sahada,

Kulübümüzün temiz futbol ve adil rekabet talebiyle saha dışında verdiği mücadele, hepimizin malumudur.

Sahadaki oyunun ve gündemin her fırsatta sahanın dışına taşındığı, sistematik şekilde saldırılara maruz bırakıldığımız bu sezonda, Sarı Lacivertimiz bir kez daha hedefte.

Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı futbol kamuoyunun malumudur.

Oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz VavaCars Fatih Karagümrük'ün yüzde yüz penaltısı verilmemiş; buna karşılık takımımızın da yüzde yüz penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir.

İlk defa bir maçımızda cereyan eden ve lehimize yaşanan fahiş hakem hatası ile ilgili hem VAR kayıtlarının açıklanmasını hem de daha evvel bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik.

Ancak, yıllarca Türk futbol severlerin aklından çıkmayacak fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksızca elde ettiklerini hak sayanlar hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar.

Kamuoyundaki tüm aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de, sadece BİR pozisyon üzerinden algı ve manipülasyon yapmaya çalışıyorlar.

Türk futbolu üzerine bunca şikayetlerine rağmen, yaptıkları açıklamalarda, bugün ortaya çıkan tablonun sorumluları olan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yönetimi ya da MHK (Merkez Hakem Kurulu) ile ilgili en ufak yaptırım talep etmeyenler görünen o ki aslında ortamdan gayet memnunlar.

Bizler biliyoruz ki; bu sadece bugün değil, her sezon kurgulanan; aktörleri ve senaryosu değişen, hedefi her zaman Fenerbahçe olan bir oyun...

Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak,

Bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü, camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek.

Değerli taraftarımız,

Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan ibarettir.

Bu doğrultuda, tüm yaşananlar hususunda her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanlarda ve Fenerbahçe'nin olduğu her yerde omuz omuza, bir ve bütün olacağımız bu mücadele de topyekün desteğinizi rica ederiz.

Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk olarak cevap vermeliyiz."

G.Saray'dan flaş hakem açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Bu poz çok konuşulur! Ünlü oyuncu doğum sonrası vücudunu böyle gösterdi: Hayranları şokta…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu! Bomba Akşener ve 6'lı masa sözleri
G.Saray'a Devler Ligi'nden müthiş gelir! İşte o rakam
F.Bahçe'den çifte müjde! Djiku ve Fred...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
F.Bahçe'den çifte müjde! Djiku ve Fred...
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye dev talip! R. Madrid denmişti ancak... Icardi'ye dev talip! R. Madrid denmişti ancak... 16:12
Max Verstappen 5 rekoru daha kırdı! Max Verstappen 5 rekoru daha kırdı! 16:08
Büyükekşi'den Ali Yerlikaya'ya ziyaret! Büyükekşi'den Ali Yerlikaya'ya ziyaret! 15:58
Buruk'tan 4 değişiklik! İşte G.Saray'ın ManU 11'i Buruk'tan 4 değişiklik! İşte G.Saray'ın ManU 11'i 15:45
G.Saray'a Devler Ligi'nden müthiş gelir! İşte o rakam G.Saray'a Devler Ligi'nden müthiş gelir! İşte o rakam 15:45
ManU Galatasaray maçı hazırlıklarını bitirdi! ManU Galatasaray maçı hazırlıklarını bitirdi! 15:31
Daha Eski
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda? 15:26
Ten Hag açıkladı! G.Saray maçında oynacaklar mı? Ten Hag açıkladı! G.Saray maçında oynacaklar mı? 15:22
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 15:13
Hasan Arat Beşiktaşlı efsane ismini açıkladı! Hasan Arat Beşiktaşlı efsane ismini açıkladı! 15:11
TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödül! TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödül! 15:07
Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? 15:01