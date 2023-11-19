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Kent'in yerine Jota

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Portekizli yıldız Jota için harekat başlatıyor. İsmail Kartal’ın biletini kestiği Ryan Kent’le devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, İngiliz oyuncunun yerine ise Suudi ekibi Al-İttihad’den Jota’yı kadrosuna katacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Kent'in yerine Jota

Fenerbahçe'de devre arası transfer harekatı erken başladı... 6 numara ve stoper bolgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bir de kanat transferi icin harekat başlattı. Teknik direktor İsmail Kartal'ın beğenmediği Ryan Kent'le devre arasında yollarını ayıracak olan Fenerbahce, İngiliz yıldızın yerini ise sezon başında da gundeme gelen Jota ile dolduracak. Alİttihad'de kadro dışı kalan Portekizli icin milli ara sonrasında duğmeye basılacak.

OPSİYONLU KİRALAMA

Yaz transfer doneminde de Fenerbahce'nin gundemine gelen Jota, Suudi ekibinden ayrılmak istememişti. Ancak yabancı kuralından dolayı İttihad'de kadro dışı kalmasının ardından gemileri yakan Jota, ayrılmak istiyor. Suudi temsilcisi de Jota icin gelecek tekliflere acık olduğunu duyurmuştu. Fenerbahce'nin Ryan Kent'i gonderdiği an Jota icin Al-İttihad'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

TARAFTARLAR İSTEMEDİ

Al-İttihad'in sezon başında Celtic'ten 29 milyon euroya kadrosuna kattığı Jota, Suudi ekibinin taraftarları tarafından kadroda istenmedi.

Taraftarların cağrısına kayıtsız kalmayan yonetim de oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

SADECE 1 GOLÜ VAR

Jota, Suudi Pro Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al-İttihad formasıyla sadece 7 maca cıktı. 296 dakika sahada kalan Portekizli oyuncu, 1 kez ağları havalandırabildi.

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