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Fenerbahçe Zorbay Küçük'le kaybetmiyor
Süper Lig'de haftanın maçında F.Bahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk edecek. MHK de dün bu zorlu randevuyu yönetecek olan hakemin Zorbay Küçük olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki hakemin düdük çaldığı 9 maçın 7'sini kazandı, 2'sinde ise berabere kaldı. Trabzonspor da Küçük'ün yönettiği 15 maçta; 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Öte yandan Zorbay Küçük, kariyerinde ikinci kez F.Bahçe ile Trabzonspor mücadelesinde düdük çalacak. Küçük'ün daha önce yönettiği 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan derbi Nwakaeme ile Miha Zajc'ın karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona ermişti.. O maçta da yine İsmail Kartal Fenerbahçe'yi, Abdullah Avcı ise Trabzonspor'u çalıştırıyordu.
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