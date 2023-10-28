Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, ocak ayında orta sahasında takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş forması giyen o ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 08:22 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:13
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Jean Onana'nın devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

İddianın sebebi; oyuncunun İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun yakın arkadaşı olması.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Branco'nun yakın dostunu Hatayspor maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Onana, performansı eleştirilen isimlerin başında geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asiste imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Onana'nın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

JEAN ONANA KİMDİR?

8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Profesyonel futbol kariyerine Nkufo altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Avrupa'ya ilk transferini Portekiz takımlarından Leixoes'e yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Sırasıyla Lille, Mouscron, Bordeaux, Lens ve Beşiktaş formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Onana, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için bomba iddia! Beşiktaşlı o isim...

Kamerunlu futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon euro...

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