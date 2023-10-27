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18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu mücadelenin ardından Kanarya 18 maçlık önemli bir galibiyet serisine imza atarken dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 06:50
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18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

Temsilcimiz Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

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18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

Sabah'ta yer alan habere göre bu maçın ardından sarı-lacivertliler önemli bir gelirin sahibi oldu.

18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

İsmail Kartal yönetiminde 18'de 18'lik serisiyle karşı konulamaz bir takım haline gelen Fenerbahçe, kasasına da 279.3 milyon TL nakit girişi yaptı. Sarı-lacivertliler, Ludogorest zaferiyle galibiyet primi olan 500 bin Euro'yu da kasasına koydu.

18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

Avrupa kupalarında bu sezon katılım payı (4.2 milyon Euro), gruplara kalma (2.94 milyon Euro) ve galibiyetlerle (1.5 milyon Euro) beraber 8.64 milyon Euro (257 milyon TL) kazandı.

18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

Ligde de hanesine yazdırdığı 9 galibiyetin karşılığı olarak da 22.3 milyon TL gelir elde etti. Kanarya, bu sezon toplamda 279.3 milyon TL'lik nakit akışı sağladı.

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