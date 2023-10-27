18'lik seri bereketi! Fenerbahçe'den dev kazanç

Temsilcimiz Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
Sabah'ta yer alan habere göre bu maçın ardından sarı-lacivertliler önemli bir gelirin sahibi oldu.
İsmail Kartal yönetiminde 18'de 18'lik serisiyle karşı konulamaz bir takım haline gelen Fenerbahçe, kasasına da 279.3 milyon TL nakit girişi yaptı. Sarı-lacivertliler, Ludogorest zaferiyle galibiyet primi olan 500 bin Euro'yu da kasasına koydu.