Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'nin bu sezonki dikkat çeken yıldız ismine İngiliz ekibi talip oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:34
TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Osayi Samuel, Avrupa kulüplerinin de dikkatini yavaş yavaş çekmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Bir süredir Osayi Samuel'i yakından takip eden İngiliz kulübü Crystal Palace'ın Sarı-Lacivertli kulübe ilgi mektubu gönderdiği öğrenildi.

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TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Fenerbahçe'nin 2021 yılının ocak ayında İsgiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadrosuna kattığı Osayi için 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Osayi'nin şimdiki piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Ancak yine de Fenerbahçe'nin bu rakamın çok daha üstünde bir fiyata kapıyı açacağı tahmin ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Takvim'de yer alan haberde yine gelen bilgilere göre Crystal Palace'ın sezon sonunu beklemeden ocak ayında teklifte bulunmasının bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin buna sıcak bakma olasılığı oldukça düşük.


TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Her durumda pazarlık yapılacaksa Fener yönetimi sezon sonunu beklemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

25 yaşında ve 1.75 boyunda olan Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

OSAYI SAMUEL BU SEZON NE YAPTI?

Nijeryalı futbolcu bu sezon toplamda 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Osayi bu maçlarda 1 gol, 3 asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin yıldız isminin peşinde!

Osayi Samuel özellikle İsmail Kartal'ın gelişiyle performansını yükseltti.

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