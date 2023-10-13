FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Süper Lig ve Avrupa'ya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig ve Avrupa'ya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Genç ve yetenekli isimleri takibe alan sarı-lacivertlilerin yeni gözdesi Özbek yıldız oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Asya U-20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi.
Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.
Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.
Rusya'da 15 maça çıkan Abbosbek Fayzullaev, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
Özbekistan Milli Takımı'nın da formasını terleten Fayzullaev'in CSKA Moskova ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
ABBOSBEK FAYZULLAEV KİMDİR?
3 Ekim 2003 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Pakhtakor altyapısında başladı.
20 yaşındaki genç yıldız, 2021'de Pakhtakor'da A takıma yükselirken 2023 yazında 500 bin euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Abbosbek, on numara ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...