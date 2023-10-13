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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne kestirdiği genç futbolcu Fayzullaev'i scout ekibinin takibe aldığı bildirildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 08:25
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Süper Lig ve Avrupa'ya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Genç ve yetenekli isimleri takibe alan sarı-lacivertlilerin yeni gözdesi Özbek yıldız oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Asya U-20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Rusya'da 15 maça çıkan Abbosbek Fayzullaev, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Özbekistan Milli Takımı'nın da formasını terleten Fayzullaev'in CSKA Moskova ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

ABBOSBEK FAYZULLAEV KİMDİR?

3 Ekim 2003 tarihinde Özbekistan'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Profesyonel futbol kariyerine Pakhtakor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

20 yaşındaki genç yıldız, 2021'de Pakhtakor'da A takıma yükselirken 2023 yazında 500 bin euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan Abbosbek, on numara ve sol bek mevkilerinde de oynayabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal Fayzullaev'i takibe aldı!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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