Fenerbahçe'den müthiş bilanço! 3 ayda yüzde 150 kar artışı...

Sportif açıdan başarılı bir periyot geçiren Fenerbahçe'de 3 aylık bilanço da belli oldu. Sarı-Lacivertliler'in bilançoda kar açıklaması göze çarpıyor. Takvim'in derlediği habere göre sarı-Lacivertliler, 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem karı olarak, 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Önceki dönemle kıyaslandığında ise Fenerbahçe'de olumlu bir tablo olduğu görülüyor. Bir önceki dönemde 362 milyon lira seviyesinde kar açıklayan Kanarya, yüzde 150 oranında karını artırmış oldu. Borsaya bağlı olan Fenerbahçe, 3 aylık bilançoda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden daha iyi durumda. Galatasaray 3 aylık bilançoda 98 milyon 899 bin 161 lira kar açıkladı. Beşiktaş'ın 183 milyon 273 bin 639 lira, Trabzonspor'un ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar ettiği görüldü.

Fenerbahçe'nin bu sezon en dikkat çeken transferlerinin başında Arda Güler geldi. Genç yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus karşılığında transfer oldu.