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FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Ferdi Kadıoğlu, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Avrupa devi, sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansını sürdüren milli yıldız için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:16
FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanma başarısı göstererek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Kanarya başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder olmak üzere tam 15 isimle sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Enner Valencia ve Attila Szalai dahil olmak üzere birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki yıldız, dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Genç futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Fenerbahçe'de Arda Güler ile birlikte Avrupa devlerinin dikkatini çeken isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Sezon başında Arda Güler ile birlikte takımdan ayrılması beklenen, ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Sarı-lacivertlilerin, futboluyla her gün biraz daha büyüyen milli yıldızı elde tutması artık zor görünüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu da geçtiğimiz günlerde oğlunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı."

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

"Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

NAPOLI GÖZÜNÜ KARARTTI

İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda talibi olan Ferdi için en ciddi aday Napoli.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Min-Jae Kim'i transfer eden Maviler şimdi de Ferdi'nin peşine düştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Sezon başında da Ferdi için şartları zorlayan ancak Fenerbahçe'yi ikna edemeyen Napoli, bu sefer gözünü karattı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

REKOR TEKLİF YOLDA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eljif'e 16,2, Kim'e 18 milyon Euro bonservis ödeyen İtalyan devinin Türk futbol tarihi için rekor olacak bir rakamla Fenebahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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