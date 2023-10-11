FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

Bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanma başarısı göstererek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanma başarısı göstererek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Kanarya başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder olmak üzere tam 15 isimle sözleşme imzaladı.
Enner Valencia ve Attila Szalai dahil olmak üzere birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Fenerbahçe'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans sergileyen 18 yaşındaki yıldız, dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.
Genç futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de Arda Güler ile birlikte Avrupa devlerinin dikkatini çeken isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olmuştu.
Sezon başında Arda Güler ile birlikte takımdan ayrılması beklenen, ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor.
Sarı-lacivertlilerin, futboluyla her gün biraz daha büyüyen milli yıldızı elde tutması artık zor görünüyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu da geçtiğimiz günlerde oğlunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"
Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı."
"Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim" ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali verdi.
NAPOLI GÖZÜNÜ KARARTTI
İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda talibi olan Ferdi için en ciddi aday Napoli.
Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Min-Jae Kim'i transfer eden Maviler şimdi de Ferdi'nin peşine düştü.
Sezon başında da Ferdi için şartları zorlayan ancak Fenerbahçe'yi ikna edemeyen Napoli, bu sefer gözünü karattı.
REKOR TEKLİF YOLDA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eljif'e 16,2, Kim'e 18 milyon Euro bonservis ödeyen İtalyan devinin Türk futbol tarihi için rekor olacak bir rakamla Fenebahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.