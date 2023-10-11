FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu daha da iyi olacak. Scoutların takibiyle ilgili bir şey diyemem. Ben şoförlüğünü yapıyorum. Saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışıyor. Tekniği için küçüklüğünde uğraştım, gerisini kendi yaptı."