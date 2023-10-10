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Fenerbahçe'den PFDK'nın kararına tepki!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: PFDK'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verdiği para ve hak mahrumiyeti cezasının ardından sarı-lacivertli kulüpten yanıt geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 21:05 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 21:10
Fenerbahçe'den PFDK'nın kararına tepki!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 210 bin lira para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezaları verdi.

Yaşanan bu gelişme üzerine sarı-lacivertli kulüp, yazılı bir açıklama yayınlayarak cezaya tepki gösterdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından;

"FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştır.

Kulübümüz tarafından bu karar ile ilgili başvuruların yapılacağını vurgularken;

Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak,

haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz.

Türk futbolunda ana odak ve gündem;

futbolun içerisinde bulunduğu durum,

hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır.

Türk futbolunun yegâne ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır!

Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır.

Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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