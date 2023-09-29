Ahmet Çakar Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı

Herkes çok iyi niyetli. Yardımlaşma mükemmel. Alan daraltan, sürekli basan F.Bahçe'ydi. Szymanski belki de Türkiye'ye gelmiş en kaliteli futbolcu değil ama en fedakârı. 2. yarıda bir Başakşehir hücumunda adeta son adam oldu ve topu kornere atabildi.