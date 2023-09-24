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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Osayi Samuel'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..."

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Osayi Samuel, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada yaşadığı ufak sakatlık pozisyonunu anlatan Osayi, "İlk 20-30 dakika içerisinde darbe aldım ama devam etmem gerekiyordu. Maçtan sonra ağrı biraz düştü." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 23:05
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Osayi Samuel'den sakatlık sözleri! "Darbe aldım ama..."

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

Gözünü bir sonraki maça çevirdiğini söyleyen Osayi-Samuel, "İlk 20-30 dakika içerisinde darbe aldım ama devam etmem gerekiyordu. Maçtan sonra ağrı biraz düştü. Bugün 3 puan çok önemliydi. Sabırsızlıkla bundan sonra oynayacağımız maçı bekleyeceğiz." dedi ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:

"Şu anda gerçekten kendimizi iyi hissediyoruz. İyi, kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnanıyorum ki, zaman geçtikçe daha iyi performans göstereceğiz. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Ana isteğimiz hızlı bir şekilde başlamaktı. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Taraftarımız da iyi destek verdi. Galibiyetler bize öz güven olarak geri dönüyor oynayacağımız maçlarda."

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