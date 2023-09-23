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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, oyundan çıkarken teknik direktör İsmail Kartal'a tepki göstermişti. Tecrübeli çalıştırıcının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Belçikalı golcüyle bir görüşe gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 12:33
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Batshuayi yedek kulübesinde de tepkili tavırlarına devam etmişti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Batshuayi'ye oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu anlatan İsmail Kartal, "Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Daha sonra söz alan Batshuayi, hocasından özür dilerken, rekabetçi bir oyuncu olduğunu bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini dile getirdi.


Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Takvim'de yer alan haberde bu durum Belçikalı yıldızın ilk tepkisi değil. Batshuayi daha önce de oyuna geç alınmasına tepki göstererek İstanbul'daki Zimbru maçı sonrası direkt soyunma odasına gitmişti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Transferin son günlerinden de takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.


Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Batshuayi bu sezon toplamda 7 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Belçikalı futbolcu bu maçlarda 3 gol, 1 asist üretti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Batshuayi Süper Lig'de ise sadece 22 dakika süre bulabildi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

29 yaşındaki santrforun sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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