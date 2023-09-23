Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi! İsmail Kartal...

Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.
Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.
Batshuayi, Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının 69. dakikasında teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alınmış, Belçikalı futbolcu da bu duruma tepki göstermişti.
Mutsuz bir şekilde kenara doğru gelen futbolcu, takım arkadaşlarına başarılar dilemeden yedek kulübesine geçmişti.