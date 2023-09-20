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Fenerbahçe'de Nordsjaelland hazırlıkları! Ferdi Kadıoğlu...

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, antrenör eşliğinde saha kenarında koşu çalışması yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 18:12
Fenerbahçe'de Nordsjaelland hazırlıkları! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Nordsjaelland'ı konuk edecek. Sarı-laciverliler, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk olarak oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra takım 3 gruba ayrılarak top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Nordsjaelland maçının taktiği üzerinde duruldu.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Emre Mor ve UEFA listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında forma giyen Ferdi Kadıoğlu da antrenör eşliğinde saha kenarında koşu çalışması yaparken; kaleciler Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat ve Furkan Akyüz kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalar yaptı.

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