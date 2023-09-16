Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.