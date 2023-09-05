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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı çok sayıda transferle birlikte pek çok oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Fenerbahçeli yıldızın yeni takımı belli olurken, sarı-lacivertlilerin kasasına girecek takım da netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:02
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Ligde çıktığı ilk 3 maçtan da galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerde milli maçlar nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Kanarya, yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Takımı büyük ölçüde yenilene sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

LUAN PERES AYRILIYOR

Sakatlığı sebebiyle oynamayan Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

SPARTAK MOSKOVA YOLCUSU

Spartak Moskova'nın teklif yaptığı Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertliler de yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

29 yaşındaki stoperin anlaşması halinde Rus ekibine imza atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

3 MİLYON EURO BONSERVİS

F.Bahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro'luk geliri kasaya koyacak.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Luan Peres geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

29 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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