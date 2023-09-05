Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.
Kanarya, şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de de istediği sonuçları aldı.
Ligde çıktığı ilk 3 maçtan da galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazandı.
Sarı-lacivertlilerde milli maçlar nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.
Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Kanarya, yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Sarı-lacivertliler kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi yıldız isimlerle güçlendirdi.
Kanarya yapılan takviyelerle birlikte birçok isme de veda etti.
Fenerbahçe'de başta Real Madrid'e transfer olan Arda Güler olmak üzere Enner Valencia ve Attila Szalai gibi yıldız isimlerle yollar ayrıldı.
Takımı büyük ölçüde yenilene sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...
LUAN PERES AYRILIYOR
Sakatlığı sebebiyle oynamayan Luan Peres'e Rusya'dan talip çıktı.
SPARTAK MOSKOVA YOLCUSU
Spartak Moskova'nın teklif yaptığı Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertliler de yeşil ışık yaktı.
29 yaşındaki stoperin anlaşması halinde Rus ekibine imza atacağı öğrenildi.
3 MİLYON EURO BONSERVİS
F.Bahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon Euro'luk geliri kasaya koyacak.
Luan Peres geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon 3 maçta 270 dakika süre aldı.
29 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.
Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.90 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.