Michy Batshuayi'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son günlerin gündem olan ismiyse Michy Batshuayi olmuştu.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek konuma düşen Belçikalı yıldızın takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Golcü oyuncunun İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe ise Batshuayi'nin ayrılık ihtimaline karşı son olarak Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmişti.
Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferine kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli santrforla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.
Belçikalı forvet de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımda kaldığını açıkladı.
"DEVAM EDİYORUZ"
Batshuayi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğiniz için teşekkürler. Ne olursa olsun renklerimiz ve formamız için her zaman %100'ümü vereceğimi biliyorsunuz. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Michy Batshuayi'nin takımda kalması sonrası Fenerbahçe'nin Alfredo Morelos transferinden vazgeçtiği öğrenildi.
Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı.
29 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Belçikalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Golcü oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.