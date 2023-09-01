Michy Batshuayi'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"DEVAM EDİYORUZ"

Batshuayi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğiniz için teşekkürler. Ne olursa olsun renklerimiz ve formamız için her zaman %100'ümü vereceğimi biliyorsunuz. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.