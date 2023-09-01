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Michy Batshuayi'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Soon dakika spor haberi: Kadro planlama çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunduğu öne sürülen yıldız golcü, son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Pei Batshuayi Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 21:44 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 21:45
Michy Batshuayi'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Michy Batshuayi'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Belçikalı forvet de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımda kaldığını açıkladı.

Michy Batshuayi'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"DEVAM EDİYORUZ"

Batshuayi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğiniz için teşekkürler. Ne olursa olsun renklerimiz ve formamız için her zaman %100'ümü vereceğimi biliyorsunuz. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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