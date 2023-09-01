"Bizim de hayallerımız var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı sonrasında şöyle konuştu: "Rakibin bizi provoke edeceğini biliyorduk. İlk yarı lüzumsuz yere 5 tane sarı kart gördük. Biz böyle bir şey olmasını tahmin etmiyorduk. İkinci yarıya daha sakin olmamız gerektiğini, söyledim. Kontrollü oynamaya çalıştık. 6'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptık, gruplara namağlup bir şekilde kaldık. Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan tek Türk takımıyız, mutluyuz.

Oynayan, oynamayan herkes çok iyi çalışıyor, elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Birçok oyuncum oynamayı hak ediyor ama oynatamıyorum. King oynamayı hak etmişti. Şans verdik, iyi değerlendirdi. Konferans Ligi grubuyla ilgili kim gelsin diye düşünmedim. Kim çıkarsa çıksın gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da hayallerimiz var, 6'da 6 yaptık.Kuralar çekilecek. Gruptan lider çıkarsak şubatı boş geçeriz, son 16'ya kalırız. İnşallah lider çıkarız."