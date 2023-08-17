Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Slovenya'da yaşanan olaylar hakkında açıklama!

Fenerbahçe'den Slovenya'da yaşanan olaylar hakkında açıklama!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Maribor'u 3-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı lacivertli kulüp Slovenya'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 01:08
Fenerbahçe'den Slovenya'da yaşanan olaylar hakkında açıklama!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Maribor'u 3-0 mağlup ederek adını play-off turuna yükseldi.

Sarı lacivertli kulüp Slovenya'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

"Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır. Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır. Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır. Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir. Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor; Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı

DİĞER
Kırmızı Oda'da oyunculuğunu konuşturmuştu! Usta isimYalı Çapkını ile ekranlara dönüyor! Halis Ağa’nın kızı ‘Nükhet’ nihayet geliyor
Terör sevici Merdan Yanardağ'ı ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki yağdı: Sen önce İzmir ile ilgilen
F.Bahçe'den peş peşe transferler!
Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki!
F.Bahçe play-off'a yükseldi!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Evden çıkacaklar dikkat: Megakent uçacak!
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | Hükümetin 2. teklifi belli oldu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki! İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki! 00:19
Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 00:17
F.Bahçe play-off'a yükseldi! F.Bahçe play-off'a yükseldi! 23:41
Güneş'ten Dinamo Kiev yorumu: Zor bir maç olacak Güneş'ten Dinamo Kiev yorumu: Zor bir maç olacak 23:19
Maribor-F.Bahçe maçında skandal üstüne skandal! Maribor-F.Bahçe maçında skandal üstüne skandal! 22:57
Beşiktaş'tan bir transfer daha! Bu gece gelecek Beşiktaş'tan bir transfer daha! Bu gece gelecek 19:03
Daha Eski
G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Trabzonspor mesaisi başladı! 20:25
İşte ülke puanı sıralamasında son durum! İşte ülke puanı sıralamasında son durum! 20:54
Erden Timur'dan transfer sözleri! Erden Timur'dan transfer sözleri! 21:13
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geldi! 21:31
Chamberlain ve Rashica tribünleri selamladı! Chamberlain ve Rashica tribünleri selamladı! 21:38
F.Bahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu! 22:01