Fenerbahçe Gaziantep FK maçının 90+7. dakikasında tartışmalı pozisyon!

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı.

Mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken, 90+7. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında soldan Veliu'nun kestiği ortada topa Djiku penaltı çizgisi önünde vurdu, top Tadic'in eline çarptı.

İşte o anlar...

Bu pozisyon sonrası Gaziantep FK'lı oyuncular penaltı itirazında bulundu, sarı lacivertli oyuncular ise topun dışardan çevrildiğini iddia etti...

Veliu'nun orta anı...

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen iki ekip oyuncularının itirazları devam ederken maçı bitirdi ve pozisyonda penaltı olmadığını söyledi.