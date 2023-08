Fenerbahçe'nin 'Can'ı' olacak

bir yandan dünya starlarını transfer ederken, diğer yandan da genç yıldız adaylarını kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı alan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Nürnberg 'in 17'lik golcüsü Can Yılmaz Uzun 'a dikti. G.Saray 'ın da bir dönem ilgilendiği genç golcüyle Alman devi B. Münih de temas halinde. Ancak F.Bahçe elini çabuk tutup, Can Uzun'a formayı giydirmeyi planlıyor.