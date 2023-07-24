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Fenerbahçe'de Attila Szalai Hoffenheim'a transfer oldu!

Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim'la anlaşma sağladı. Buna göre sarı-lacivertlilerin kasasında 12.3 milyon Euro girecek. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:31 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:37
Fenerbahçe'de Attila Szalai Hoffenheim'a transfer oldu!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de, bir de ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli takım Attila Szalai'nin transferi konusunda Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'la anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

FENERBAHÇE'DEN VEDA PAYLAŞIMI!

Sarı-lacivertliler Macar stoperin ayrılmasının ardından bir veda mesajıyla birlikte video yayınladı.

Mesajda, "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai'nin transferi konusunda Almanya'nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai'ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

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