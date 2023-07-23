TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, birçok yıldız ismi renklerine bağladı.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, birçok isimle de vedalaştı.
Başta Arda Güler ve Enner Valencia gibi yıldızlarıyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen birkaç isimle daha yola devam edilmeyecek.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Joao Pedro geliyor.
Geçen sezon başında Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan yıldız, gösterdiği performansla isteneni veremedi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahadan uzun süre uzak kalan Pedro için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, 31 yaşındaki forvetle 3 takımın ilgilendiğini duyurdu.
LECCE, VERONA VE TORINO İSTİYOR
Corriere dello Sport kaynaklı haberde Lecce, Verona ve Torino, Joao Pedro'ya talip oldu.
Üç kulübün kısa süre içerisinde golcü futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor.
Joao Pedro geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta süre aldı.
Deneyimli forvet, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.84 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.