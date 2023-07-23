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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Joao Pedro geliyor. İtalyan basını, geçen sezon Cagliari'den transfer edilen ancak performansıyla bekleneni veremeyen golcü futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:27
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, birçok yıldız ismi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

Geçen sezon başında Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan yıldız, gösterdiği performansla isteneni veremedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahadan uzun süre uzak kalan Pedro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

İtalyan basını, 31 yaşındaki forvetle 3 takımın ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

Deneyimli forvet, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş gelişme! Joao Pedro...

1.84 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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