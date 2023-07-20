Haberler Fenerbahçe Becao Fenerbahçe'de

Becao Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, bir transfere daha noktayı koydu. 27 yaşındaki yıldız, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından imzayı atacak. Sambacı, sonrasında da takımla idmanlara başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Becao Fenerbahçe'de

Transfer sezonuna fırtına gibi giren Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Ryan Kent, Dzeko, Umut Nayir, Tadic, Szymanski ve Djiku'nun ardından sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'yu da renklerine bağladı. Brezilyalı stoper, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. 27 yaşındaki yıldız savunmacı sonrasında ise takımla idmanlara başlayacak. Becao için Udinese'ye 10 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sarı - lacivertliler Rodrigo Becao'ya da senelik 1 milyon 800 bin Euro ücret verecek. Kariyerine Brezilya ekibi Bahia'da başlayan Sambacı, ardından Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giydi. 2019'da ise Udinese'nin yolunu tuttu. İtalyan ekibinde 130 maça çıkan Becao, sert ve agresif oyun stiliyle biliniyor. Fizik gücü ve hava hakimiyeti de çok iyi olan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen sezon Serie A'da yılın en iyi savunmacısı seçilen eski Fenerbahçeli Kim Minjae'den birçok alanda üstündü.

DİĞER
Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz ama... Hakkındaki gerçek duyanları çok şaşırtıyor
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Avrupa devinin Altay planı!
F.Bahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25