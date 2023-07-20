Becao Fenerbahçe'de

Transfer sezonuna fırtına gibi giren Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Ryan Kent, Dzeko, Umut Nayir, Tadic, Szymanski ve Djiku'nun ardından sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'yu da renklerine bağladı. Brezilyalı stoper, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak. 27 yaşındaki yıldız savunmacı sonrasında ise takımla idmanlara başlayacak. Becao için Udinese'ye 10 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sarı - lacivertliler Rodrigo Becao'ya da senelik 1 milyon 800 bin Euro ücret verecek. Kariyerine Brezilya ekibi Bahia'da başlayan Sambacı, ardından Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giydi. 2019'da ise Udinese'nin yolunu tuttu. İtalyan ekibinde 130 maça çıkan Becao, sert ve agresif oyun stiliyle biliniyor. Fizik gücü ve hava hakimiyeti de çok iyi olan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen sezon Serie A'da yılın en iyi savunmacısı seçilen eski Fenerbahçeli Kim Minjae'den birçok alanda üstündü.