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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Son olarak Ajax forması giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 18:03
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Netfçi Bakü ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

İsmail Kartal, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao için geri sayıma geçen Fenerbahçe, cumartesi geceyi bombayı patlattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sırp futbolcu Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için cumartesi gecesi geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Dusan Tadic hamlesiyle dünya çapında ses getiren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

LENS BATSHUAYI'Yİ İSTİYOR

Fransız basını, Lens'in Batshuayi ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Lensois.com'da yer alan habere göre; Lois Openda'yı 43 milyon Euro karşılığında Leipzig'e gönderen Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcünün yerine Michy Batshuayi'yi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Haberde Lens'in Belçikalı forveti kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

29 yaşındaki futbolcu, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Golcü futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

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