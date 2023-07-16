TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Michy Batshuayi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/24 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir transferlerini resmiyete kavuşturdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Netfçi Bakü ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
İsmail Kartal, "Şimdi bizde Livakovic durumu daha belirsizliğini korumakta. Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." dedi.
Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao için geri sayıma geçen Fenerbahçe, cumartesi geceyi bombayı patlattı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sırp futbolcu Dusan Tadic'i transfer görüşmelerini tamamlamak için cumartesi gecesi geç saatlerde İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadelerine yer verildi.
Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Dusan Tadic hamlesiyle dünya çapında ses getiren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında kadroya katılan Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
LENS BATSHUAYI'Yİ İSTİYOR
Fransız basını, Lens'in Batshuayi ile ilgilendiğini duyurdu.
Lensois.com'da yer alan habere göre; Lois Openda'yı 43 milyon Euro karşılığında Leipzig'e gönderen Fransız ekibi, 23 yaşındaki golcünün yerine Michy Batshuayi'yi düşünüyor.
Haberde Lens'in Belçikalı forveti kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı aktarıldı.
Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.
29 yaşındaki futbolcu, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Golcü futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.