Rahmetle anıyoruz

Fenerbahçe,15 Temmuz hain darbe girişimin 7. yıl dönümünde şu açıklamayı yaptı: "Devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; Vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Devletimizin güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine ve geleceğine kast eden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir."