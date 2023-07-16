Haberler Fenerbahçe Rahmetle anıyoruz

Rahmetle anıyoruz

Fenerbahçe, 15 Temmuz’un 7. yıl dönümünde yaptığı açıklamada “Şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Rahmetle anıyoruz
Fenerbahçe, 15 Temmuz hain darbe girişimin 7. yıl dönümünde şu açıklamayı yaptı: "Devletin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane bir duruş sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destanın yazılmasını sağlayan milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; Vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Devletimizin güvenlik güçleri ve asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine ve geleceğine kast eden FETÖ benzeri tüm hain odaklara ve terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz verilmeyecektir."
DİĞER
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den imalı yepyeni paylaşım!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin yarı finalinde ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi
Hırvat ekibi Livakovic transferine ikna oldu!
G.Saray'dan yerli kaleci hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de yıldız isim için kıran kırana pazarlık!
Hırvat ekibi Livakovic transferine ikna oldu!
DGS saat kaçta başlıyor, bitiyor, son giriş saati kaç?
1959 öncesi şampiyonluklar GS, FB, BJK
Deprem son dakika! 16 Temmuz deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! 01:14
G.Saray'dan TFF'nin kararına sert yanıt! G.Saray'dan TFF'nin kararına sert yanıt! 01:14
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 01:14
F.Bahçe'den TFF'nin kararı sonrası açıklama: İnanmak istiyoruz F.Bahçe'den TFF'nin kararı sonrası açıklama: İnanmak istiyoruz 01:14
G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi G.Saray Icardi'ye kavuşuyor! Okan Buruk tarih verdi 01:14
TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması! TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar açıklaması! 01:14
Daha Eski
F.Bahçe'nin gözdesi Livakovic taraftara veda etti! F.Bahçe'nin gözdesi Livakovic taraftara veda etti! 01:14
Yeni MHK Başkanı belli oldu! Yeni MHK Başkanı belli oldu! 01:14
G.Saray 4 golle kazandı! G.Saray 4 golle kazandı! 01:14
Nenad Bjelica: Diğer takımların yaptığı transferler... Nenad Bjelica: Diğer takımların yaptığı transferler... 01:14
Fırtına Macar rakibiyle yenişemedi Fırtına Macar rakibiyle yenişemedi 01:14
Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş cevap! Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş cevap! 01:14