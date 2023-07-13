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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine aldığı yıldız isimden vazgeçti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 09:38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Orsolini'nin değeri 12 milyon euro civarında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

RICCARDO ORSOLINI KİMDİR?

24 Ocak 1997 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Profesyonel futbol kariyerine Ascoli altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Sırasıyla Juventus, Atalanta ve Bologna formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

1.83 cm boyundaki Orsolini, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

İtalyan futbolcu, formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 2 maça çıkıp 2 de gol attı.

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