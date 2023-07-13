FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya o isimden vazgeçti!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Riccardo Orsolini transferinden vazgeçtiği belirtildi.
İtalyan medyasında yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ancak çizme temsilcisinin 15 milyon euro istemesiyle transferden çekildiği yazıldı.
Orsolini'nin değeri 12 milyon euro civarında...
RICCARDO ORSOLINI KİMDİR?
24 Ocak 1997 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Ascoli altyapısında başladı.
Sırasıyla Juventus, Atalanta ve Bologna formaları giydi.
1.83 cm boyundaki Orsolini, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
İtalyan futbolcu, formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 2 maça çıkıp 2 de gol attı.
26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.