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TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ise sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile anlaştığı öğrenildi. İşte Polonyalı yıldızın maliyeti... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:00 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:21
TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Sarı lacivertliler bu anlamda kadrosuna flaş isimleri katmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Kanarya son olarak flaş bir isimle daha anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile anlaştığı aktarıldı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Futbolcunun Fenerbahçe formalı fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Gelen bilgilere göre Kanarya, futbolcunun kulübü Dinamo Moskova'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekipten yıllık 2 milyon euro kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

24 yaşındaki Polonyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

24 yaşındaki Polonyalı futbolcu on numara olarak görev alıyor.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Yıldız isim on numaranın yanı sıra sağ kanat ve merkez orta saha olarak da sahada forma terletebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Szymanski futbola ülkesi Polonya'nın Legia takımının altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Ardından Legia'nın A takım seviyesine yükselmeyi başardı.

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