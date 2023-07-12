TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertliler bu anlamda kadrosuna flaş isimleri katmaya devam ediyor.
Kanarya son olarak flaş bir isimle daha anlaştı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı lacivertliler bu anlamda kadrosuna flaş isimleri katmaya devam ediyor.
Kanarya son olarak flaş bir isimle daha anlaştı.
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile anlaştığı aktarıldı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Futbolcunun Fenerbahçe formalı fotoğrafı sosyal medyaya sızdı.
Gelen bilgilere göre Kanarya, futbolcunun kulübü Dinamo Moskova'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.
Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekipten yıllık 2 milyon euro kazanacak.
24 yaşındaki Polonyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
24 yaşındaki Polonyalı futbolcu on numara olarak görev alıyor.
Yıldız isim on numaranın yanı sıra sağ kanat ve merkez orta saha olarak da sahada forma terletebiliyor.
Szymanski futbola ülkesi Polonya'nın Legia takımının altyapısında başladı.
Ardından Legia'nın A takım seviyesine yükselmeyi başardı.
2019 yazında ise Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaştı.
Sonrasında ise Dinamo Moskova'dan Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralandı.
Son olarak ise Feyenoord'dan kiralıktan Dinamo Moskova'ya geri dönmüştü.