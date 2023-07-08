Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile Szalai Berlin yolcusu

Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Attila Szalai, Berlin ekiplerinin takibinde. Alman medyası, Hertha Berlin'in golcü Serdar'ın transferinde ısrarcı olduğunu duyurdu. Union Berlin'in ise stoper Szalai için F.Bahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Union'un 10 milyon euro'luk teklifi 12 milyona çıkardığı öğrenildi.Fenerbahçe'de geçen sezon istenilen performansı sergileyemeyen Serdar Dursun'a Alman ekibi Hertha Berlin talip oldu. Alman medyası, Hertha'nın 31 yaşındaki golcünün transferinde ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.